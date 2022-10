¿Caprichosa? Maluma reveló cómo hizo para traer a Madonna a Colombia

Uno de los artistas colombianos que más se destaca a nivel mundial dentro del género urbano es el antioqueño Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma en el mundo del espectáculo.

Precisamente hace unos meses el antioqueño sorprendió a Colombia con su gira “Medallo en el mapa”, uno de los momentos más importantes en la carrera del artista, ya que, en repetidas ocasiones y en la reciente entrevista concedida para el canal de YouTube "Filo News" el artista expresa que ha sido un momento que marcó su vida y su carrera artística.

Aunque en su momento el concierto salió perfecto y dejó encantados a todos sus asistentes, el artista recientemente reveló que días antes a este evento tuvo que sufrir y pasar algunos imprevistos que casi ponen en riesgo el éxito de este concierto.

Revelando que la recordada "reina del pop" fue una de las principales en casi cambiarle los planes, ya que, le canceló su participación unos días antes del concierto.

El artista contó en la entrevista del periodista Julio Leiva que, prácticamente le tuvo que rogar a la cantante para que viniera a su concierto en Medellín, ya que, aunque le había dado su palabra un año antes, seis meses antes y tres meses antes, sin embargo, al final unos días antes le canceló.

Estuvo complejo, la verdad estuvo muy difícil, además que faltando 15 días para el concierto ella me canceló, a los tres meses me dijo que estábamos firmes, que no había ningún problema y faltando 15 días me canceló y yo quedé en shock.