Pipe Bueno anuncia colaboración musical con Silvestre Dangond

El artista Pipe Bueno se cataloga como uno de los artistas de música popular más reconocidos a nivel nacional e internacional, con una carrera musical de más de una década, en donde ha encantado al mundo con canciones como "Cupido falló"; "Guaro"; "No voy a morir"; "Te parece poco" y "Dueño de ti".

No obstante, en el último tiempo, el artista se encontraba disfrutando de una nueva faceta en su carrera artística, en donde incursionó en la actuación, logrando su primer protagónico en la telenovela de Nuestra Tele "Te la dedico", asimismo, el artista participó en la producción internacional de Disney + "Siempre fui yo", proyecto que catapultó su carrera actoral a nivel internacional.

No obstante, en los últimos días el artista viene preparando nueva música para este cierre del 2022, por eso, anunció nuevas colaboraciones junto a reconocidos artistas como el guajiro Silvestre Dangond quien viene sorprendiendo a Colombia con su faceta actoral en Leandro Díaz.

Pipe Bueno recientemente compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de 8,7 millones de seguidores, la noticia en la que anunciaba que a su próximo sencillo musical se unía el reconocido cantante de vallenato Silvestre Dangond, con quien colaborará por primera vez y con quien promete sorprender a su público con una mezcla entre lo popular, el vallenato y el reguetón.

Dentro de esta próxima colaboración, el artista de música popular ha querido darle una mezcla de ritmos a su nuevo sencillo musical, por eso, quiso invitar a Osvald Elías Castro Hernández, más conocido como Darell, quien es conocido por sus grandes improvisaciones y su gran tono de voz.

Tras la revelación, la publicación ha obtenido miles de interacciones y comenarios en donde los internautas han expresado su gran expectativa, emoción y alegría por esta colaboración que saldrá el próximo 6 de octubre en todas las plataformas digitales del país.

Qué combo; eso sí no me lo esperaba: que tripleta; ajuaaa Que se tengan; que sea rápido 6 de octubre; te adoro infinitamente y te admiro por lo que has logrado; una bomba; el actor de Leandro Diaz; el junte de la historia carajo; me gustan todas tus canciones; candela pura.