Tatán Mejía divirtió al exponer problema que tienen las parejas con sus hijos

Al motociclista profesional Tatán Mejía lo vemos actualmente en MasterChef Celebrity, donde recientemente sorprendió con una delicioso y particular plato con a base de atún, plato que logró deleitar a los jurados del reality, quienes lo felicitaron por su plato y asimismo, le expresaron que le faltó más salsa.

Tatán mostró a través de su cuenta oficial de Instagram cómo vivió ese capítulo donde les confesó a sus seguidores que ha sido uno de los platos que más ha disfrutado y de lo más bonitos.

Por si te lo perdiste: MasterChef Celebrity | Capítulo 93 | El tiempo es oro

Fuera de la competencia y de las cámaras, ya es costumbre que Tatán y Maleja Restrepo siempre sorprendan a sus seguidores con divertidos videos y bromas entre ellos y sus hijas, pues muestra de ello fue el más reciente video del motociclista.

"Cuando se te olvidan los hijos", el divertido video de Tatán Mejía y Maleja Restrepo

El motociclista profesional compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram un video junto a su esposa en el que personificaron una situación que según los comentarios de sus seguidores es más común de lo que parece.

Pues algo que viven a diario las parejas que tienen hijos, es que sus pequeños se amañan en la cama de sus papás y muchas veces sin ellos darse cuenta son invadidos en horas de la madrugada por sus retoños.

Por eso, Tatán y Maleja plantearon la situación de al levantarse y olvidar que sus hijos están ahí, donde el motociclista al desperezarse y sacudir las cobijas saca volando a sus dos pequeñas, Macarena y Guadalupe.

Cuando se te olvida que tienes hijos #VidaConHijos #Confirmen

El motociclista quiso indagarle a sus seguidores si esa situación les pasaba a menudo, algo que hizo que los internautas expresaran y contaran sus situaciones basadas en el video de la pareja, donde destacaron que no solo ocurre con los hijos, si no también con las mascotas.

"¿Y cuándo a ellos se les olvida que es la cama de los papás,termina uno durmiendo en la orilla, sin cobijas?; La mía tiene 10 y esta dura para salirse del cuarto; A mi me pasó con mi hija tenía como 5 meses y la sentí en los pies y me asusté y salió a volar; Así me pasa con mis perros". Fueron algunos de los comentarios más destacados del post.

No te pierdas: Tatán Mejía demostró sus habilidades futbolísticas junto a Cuadrado y Yerry Mina

Mira también: Tatán Mejía puso a prueba la resistencia de su hija con divertido reto