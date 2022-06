Mabel Cartagena les hizo pesada broma a amigos influencers

La presentadora e influenciadora Mabel Cartagena realizó su primera broma para redes sociales, con la que sacó risas a miles de sus fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, la barranquillera compartió un video en el que mostró el curioso momento que les puso a vivir a dos colegas.

Posteriormente se escucha ella supuestamente peleando en el segundo piso, gritando y tumbando cosas.

Con una cámara escondida, reveló la reacción que tuvieron al escuchar sus gritos.

“-Vamos para allá

-¿Para dónde vas tú?

-deja escuchar hermano. No puedo con esto estas cosas, me ponen mal.

- ¿Qué vas a hacer?

-Llamar a mi mamá

-¿Para qué? tú eres pendejo.

-Vámonos de aquí

- Yo necesito el trabajo tú eres pendejo.

-Oye tú, no ves cómo están peleando ¿estás escuchando?

-Por eso quédate callado

- ¿No estás escuchando?

-Cállate, cállate ombe, como tú no eres el que va a trabajar con ella tú si te quieres ir.

- Oye tú no ves que se están jodiendo allá arriba

-Cállate, cállate ¿vas a ir tú a ser parte de la pelea?

-Tú mandas huevo

-Dizque vámonos, mandas cáscara”, es parte de la conversación que sostienen los jóvenes.