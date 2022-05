Luisa Fernanda W mostró por primera vez su barriguita en redes

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W encendió los medios de comunicación nacionales en el área de entretenimientos y las diverdas plataformas digitales tras subir su más reciente clip con el que estrenó la sección "Outfits que no te gustan y que tu jamás te podrías", donde modeló varios modelos con los que en definitiva, pocas se sintieron identificadas.

Lee también: Luisa Fernanda W cautiva con espectacular vestido ajustado

Más allá de su vestuario hubo un detalle que resaltó la propia Luisa Fernanda y que dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores y es su pronunciada pancita, tras los fuertes rumores de embarazo que han estado rondando.

"Miren esta preciosura, miren el detalle de la espalda....algo me comí que ya se nota y me puso rico" dijo la influencer mientras se tocaba su pancita la cual está bastante pronunciada.

Desde luego, toda la atención se fue a este nuevo detalle, que fue rápidamente compartido y viralizado por diversas páginas de entretenimiento digital donde dieron incluso por sentado, que la también cantante habría confirmado su proceso de gestación. Noticia que llenó de felicidad a los millones de seguidores que alberga la pareja compuesta por Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno.

También te puede interesar: Luisa Fernanda W envió motivador mensaje con cautivadoras fotos.

"Otrooo bebécito en camino", "se sabía que era un bebé, todos los cmabios que ha tenído física y anímicamente apuntan a lo mismo", "se ve tan tierna con su pancita", "felicitaciones, se nota que viene nuevo bebé a bordo" y "se merecen ser felices ellos quieren desde hace rato ampliar su hogar", fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué Luisa Fernanda no ha oficializado su embarazo?

Recordemos que desde hace varias semanas la mujer viene siendo tendencia por las fuertes sospechas de embarazo y al respecto, dejó claro días atrás, que si está o no en proceso de gestación se darán cuenta con el pasar de las semanas, porque de su boca no saldrá nada de información, por lo menos hasta que no se sienta convencida de hacerlo.

"Si estoy o no estoy embarazada, ¿por qué tengo que salir a gritarlo a los cuatro vientos?...si estoy realmente embarazada, lo contaré cuando decida hacerlo con "bombos y platillos" y de manera cómoda y no por los constantes acosos de la gente". Recordó que un proceso de gestación es algo que no se puede ocultar, por lo que el tiempo siempre dará o no la respuesta que tantos esperan.

No dejes de leer: Luisa Fernanda W explica cómo hace para tenerse tanta confianza.