Luisa Fernanda W recordó con fotos su adolescencia

Sin duda alguna, Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido con mayor renombre en nuestro país, debido a la trayectoria que ha tenido desde que era una adolescente. Sus más fieles seguidores la hemos visto crecer, asimismo, verse sacudida en diferentes polémicas.

Teniendo en cuenta su crecimiento en redes, Luisa aprovechó la oportunidad para publicar a través de sus historias de Instagram algunos recuerdos de hace un par de años. ¿Qué significarán estas fotografías para la paisa?

En primera medida, la pareja sentimental de Pipe Bueno recordó la época cuando subía contenido a YouTube, donde se le veía con un tono diferente de pelo, de tinte anaranjado. La descripción de la imagen decía: “en un rato nos vemos con nuevo video, feliz lunes”.

Por otro lado, hace tres años la comunicadora social se veía con un look fresco, donde el tono rubio en su cabello destacaba.

En contraste, hace cuatro años ‘Lu’ se dejó ver en una faceta más atrevida, utilizando un body negro, que evidenciaba gran parte de su piel. Sin duda alguna, el ejercicio, así como la alimentación saludable son los protagonistas en esta antigua publicación.

En el 2014, podemos ver a una Luisa más joven, fresca, que estaba iniciado el sueño de ser creadora de contenido. ¿Ustedes qué dicen: cambió mucho su apariencia?

Bajo la misma línea, Cataño bromeó con respecto a una frase que posteó hace ocho años, que ilustra a la perfección la situación laboral que vive actualmente:

Cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas, cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer, y cuando finalmente vean que lo has logrado, dirán que siempre creyeron en ti, compartió.