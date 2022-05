Luisa W reveló lo que pensaba de Pipe Bueno antes de ser su pareja

La actual empresaria Luisa Fernanda W aprovechó el festejo del Día de la Madre, para hablar sobre la enorme sorpresa que ha sido para ella el giro de 360° que ha tenido su vida. Recordó que unos años atrás, nunca se visualizó con hijos, con marido y mucho menos, con todo lo que ha logrado hasta el momento. Pues como bien lo aclaró, aunque desde muy joven cuenta con buena solvencia económica, su mayor interés era viajar y disfrutar la vida, lejos del hogar que tiene ahora.

Sin embargo, dejó claro que lo mejor que le ha pasado en la vida es ser mamá y que no cambiaría por nada todo lo que ha aprendido en este nuevo proceso. Todo esto, lo relató mientras mostraba los detalles que estaba recibiendo en su día, donde una seguidora aprovechó para indagarle sobre la percepción que tuvo sobre su pareja Pipe Bueno, antes de ser novios.

Esta pregunta me la han hecho varias personas y de hecho, una vez lo estuve hablando con Pipe y es que yo antes obviamente sabía quién era Pipe, ¿quién no sabía quién era Pipe en Colombia? pero Pipe jamás estuvo en mi radar, empezando porque a mí la música popular no me gusta, yo decía como "ay esa es música de viejitos", eso era lo que yo pensaba