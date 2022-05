"¿En qué momento me cambió la vida?" Luisa W sobre ser mamá

Durante la jornada de este domingo, reconocidas mujeres del medio en Colombia, presumieron los festejos, regalos y mensajes que recibieron en casa por el Día de la madres, por parte de sus esposos, hijos, familiares, amigos y desde luego, por parte de sus seguidores. Ese fue el caso de la ahora empresaria Luisa Fernanda W, quien mostró con mucha felicidad, los regalos que recibió por parte de su esposo y personas cercanas por su día.

Fue precisamente el marco de los detalles, lo que hicieron que Luisa reflexionara con sus seguidores sobre la sorpresa que sigue sientiendo, al ver el radical giro que dio su vida, respecto a lo que era unos años atrás, donde se enfocaba en viajar y disfrutar la vida, sin pensar en compromisos y mucho menos en ser mamá.

"Jamás me imaginé ser mamá", Luisa Fernanda W

Les confeso que yo no sé a mí en qué momento me cambió la vida, fue como que boom, de repente me enamoré, tengo un hijo, una familia, una casa y ya me dan regalos del día de la madre, mi marido ya me da regalos del Día de la Madre, es como "¿en qué momento me convertí en mamá, en qué momento todo esto?", pero bueno, así es la vida, a veces pasan las cosas sin uno planearlas, a veces hasta sin uno desearlas, solo suceden, pero estoy feliz.

Sus palabras no quedaron ahí y aprovechó esta charla con sus millones de seguidores para aclarar que aunque ser mamá es lo mejor que le ha pasado en la vida, en un pasado se decía a sí misma que ella no necesitaba ni ser mamá, ni tener una familia para ser feliz, ya que ella desde muy joven tiene buena solvencia económica y desde entonces, ha disfrutado de viajes, conocer nuevas culturas, gastronomías y planes, que no pensó querer "sacrificar", creando familia.

También expresó que la vida le trajo todos estos cambios sin ella desearlo, ni pensarlo, pero que para sorpresa suya, el ser mamá y esposa, le activó nuevos enfoques y motivaciones, que no conocía.

Me sorprende mucho, porque mis planes realmente eran otros, pero desde que soy mamá, desde que tengo una familia, como que todos esos planes que tenía, antes se potencializaron a otro nivel, se me prendieron unos motores que yo no conocía de mí y les cuento que yo pensaba que yo no iba ser capaz de ser mamá, por lo que les cuento que yo en un pasado veía la vida muy diferente, claro por lo que no tenía hijos, entonces yo decía que no quería tener hijos.

Culminó su conversación dándole infinitas gracias a Dios por su hijo, por su pareja y el hogar que han constrtuido, demostrándose que pese a los tropiezos que se dan en el camino, sí es capaz de ser mamá, mujer, hija, empresaria, entre muchas otras cosas que la siguen sorprendiendo.

