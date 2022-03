Luisa Fernanda W descrestó con su outfit para ir a la casa del ex

Desde hace varias semanas que la creadora de contenido Luisa Fernanda W viene fortalenciendo sus contenidos de tips para sus millones de seguidoras, donde como toda una referente de belleza, sugiere qué pintas usar para momentos específicos.

Recordemos, que la mujer le da un vuelco a los outfits, con el fin de estilizarlos y sobreactuarlos para situaciones, en las que claramente no son la mejor opción.

El ejemplo más reciente de ello, fue la recomendación que le pidieron para ir vestida a la casa de un exnovioa recoger el cepillo, que frecuenteme se deja allí. Desde luego el putfit que eligió la mujer era cero casual y con todas las intenciones de hacer que suexpareja, se arrepintiera de haberla dejado.

Vistió un sensual y elegante set en tono oscuro, que constaba de un escotado croptop y una falda larga con abertura profunda en la pierna, que dejaba al descubierto sus impactantes curvas, con las que se robó los halagos y risas de millones de seguidores.

"Sólo viene a qué vieras en persona lo chimb@ que estoy", fue el pie de foot que puso la mujer, demostrando que su outfit era perfecto para provocar a ese hombre que las dejó ir.

"carísimo el cepillo para ir a buscarlo", "a mí me llega mi ex así y la convierto en mi novia nuevamente", "pa' que se arrepienta de lo que perdió" y "con ese cuerpazo el man llora pa que vuelvan" y "no resultaría contraproducente que piense que uno es vulgar?", fueron algunos de los comentarios.

