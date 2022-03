Luisa Fernanda W encantó con reel de sus mejores outfits y emotivo mensaje

La influenciadora, artista y empresaria Luisa Fernanda W ha enamorado con sus diferentes propuestas para ser el centro de atención en diferentes ocasiones. La creadora de contenidos ha impresionado con su creatividad y ocurrencia para responder a las peticiones que han hecho sus fanáticos.

Lo cierto es que, en cada una de las propuestas, Luisa Fernanda W es un derroche de sensualidad y ha aprovechado para presumir sus atributos y belleza. Los seguidores de la influenciadora aman cada uno de sus oufits y no pierden oportunidad para pedir sus recomendaciones de moda para vestir en ciertas ocasiones.

En su más reciente publicación en Instagram, donde tiene casi 17 millones de seguidores, Luisa Fernanda recogió algunos de esos provocativos outfits en un impactante reel que dejó a más de un seguidor sin respiración.

En el sensual clip, Luisa aprovechó para transmitir uno de los populares audios de la red social de TikTok en el que se habla sobre el valor de la amistad y la relevancia que este valor tiene en ella.

“Para perderme a mí como amiga pareja como lo que sea de verdad que tienes que querer perderme porque está cab*&%?n, para que yo me aleje está cab*&%?n. Es increíble la cantidad de cosas que aguanto, si te considero importante… pero eso sí, una vez que me pierdes ya no hay vuelta atrás”, dice el audio que usó Lina en su video.