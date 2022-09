Luisa Fernanda W agradeció a sus fans por el buen recibiendo de su nuevo cover

La influenciadora y empresaria Luisa Fernanda W ha demostrado desde hace varios años su pasión por la música y, aunque sus embarazos han pausado un poco este sueño, no han sido impedimento para seguir adelante hasta cumplirlo plenamente, pues en esta ocasión, mientras está a la espera de su segundo hijo, Domenic, la creadora de contenido lanzó, junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno, su segunda colaboración musical.

En esta ocasión, la pareja de famosos se unió para hacer realidad un llamativo cover de la canción “El último adiós” de Paulina Rubio que se estrenó este viernes 2 de septiembre a través de la cuenta oficial de YouTube de la influenciadora, logrando acumular más de setenta y cuatro mil vistas, y más de ocho mil ‘Me gusta’, en lo que lleva desde su lanzamiento.

De esta manera, y al ver el buen recibimiento que ha tenido su más reciente entrega musical, Luisa Fernanda W decidió agradecer a sus seguidores por apreciar su esfuerzo y dedicación. Además, aprovechó para revelar que se vienen más sorpresas.

“En este momento soy la más feliz, la más agradecida con todas las personas que nos han dejado mensajes de apoyo y mensajes tan positivos en el cover de ‘El último adiós’. De verdad que lo valoro mucho, yo sé que ustedes pueden notar el cambio y el esfuerzo que hemos hecho para hacer de este trabajo algo profesional, algo bien hecho y vienen más sorpresas que se las voy mostrando poco a poco. Igual y si ustedes no han escuchado esta nueva canción, pues que es un cover, digo nueva canción, pues porque es una, bueno ustedes me entienden, una nueva versión (…) pero de verdad, valoro muchísimo el apoyo, gracias a esas personas que son motivación, Dios las bendiga y nada, que sigan disfrutando de esto, porque fue un trabajo hecho con mucho amor. Un cover hecho con mucho amor, a parte que yo amo a Paulina”.

Por otra parte, la mujer también aprovechó para responder con un segmento de su nuevo cover a las personas que suelen dejar malas vibras en cada una de sus publicaciones, en especial en este nuevo lanzamiento musical.

“Cuando me dicen: ‘no cantes más’”, escribió Luisa Fernanda W en la historia de Instagram en la que aparece cantando un segmento de la canción: “Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas, aunque vengas y me llores (risas)”.