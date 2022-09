Luisa Fernanda W y Pipe Bueno estrenan videoclip de su cover “El Último Adiós”

La influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno lanzaron su segunda colaboración en un cover de la canción “El Último Adiós”, conocida por la interpretación de Paulina Rubio.

A través del canal de YouTube de la creadora de contenido, donde tiene más de cuatro millones de suscriptores compartió el video musical, el cual fue grabado en diferentes escenarios en el restaurante de ambos Rancho MX.

Además, fue grabado hace pocas semanas, por lo que, se puede ver a Luisa presumiendo el tamaño de su barriguita de su segundo embarazo de su hijo Domenic.

“Nunca me había pasado me quedé dormida esperando el lanzamiento de la nueva canción, pero bueno, perdón”, confesó la joven pocos minutos antes de estrenarse.

Por su parte, el artista de música popular invitó a sus seguidores a ver un proyecto que hicieron con toda la dedicación.

“La hicimos con mucho amor, con mucho cariño y todas las energías para que ustedes la disfruten”, señaló.

Así reaccionaron sus seguidores

Tras su revelación, el video ya cuenta con más de 20 mil reproducciones con pocas horas de haberse estrenado y decenas de comentarios donde los han llenado de elogios, en especial a la paisa, quien demostró lo mucho que ha mejorado en su talento musical.

“Realmente me gustó mucho el videoclip, los mariachis, la ropa, y la melodía ️ muchas felicidades y que sigan los éxitos pues, qué hermoso recuerdo de videoclip con esa pancita”, “Te ves hermosa con tu pancita te admiro no te quedas quieta siempre buscas sorprender reinventar, muy precioso el video”, “Cada día mejoras mi Lu, Felicidades y a Pipe porque se ve él apoyo tan grande que le brinda! felicidades a los dos son el uno para el otro!”, “Muy encantada quedé con el video y con el nivel musical que hubo en el video, se nota el amor con que hacen todo ️ esto es un hit declarado los amo”, “Que hermosura!️ Brota el amor por los poros Eh ahí el resultado de este tremendo cover sumado al inmenso talento de ambos. Cuánto han crecido juntos! Bendiciones”, “Felicitaciones, el que persevera alcanza. Hermosa canción”, “me encantó has mejorado bastante la voz tan linda como siempre muñeca”, “Dios mío la emoción!!! Ya extrañamos una canción tuya Lu te queremos reina”, “La verdad está muy buena esta versión.... Y ame todos sus cambios de vestuario... Día a día vas trabajando duro en esa voz ...... .... Tengo mucho sueño pero esperando este cover no podía dormir ... Hermosos”, “Wow me encantó! Mil bendiciones para ti Lu, que siempre has creído en ti y luchado por superar tantos obstáculos ! Te cumples lo q te prometes ! Mi total admiración ! Que felicidad ver esto! No me imagino tú dicha! Eres una dura!”, les escribieron.

