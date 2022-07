Luisa Castro recibió un gran ramo de flores y emocionó a fans con la dedicatoria

Luisa Castro está que no se cambia por nada, ni por nadie, la influencer está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, pues en las últimas horas compartió una gran noticia. La también modelo apareció en el Time Square en New York, Estados Unidos.

La también empresaria es modelo de una reconocida marca de ropa interior y a raíz de esta campaña, es que la podemos ver en una de las pantallas más importantes del mundo.

Luisa compartió con sus más de 5 millones de seguidores la felicidad que le da al saber que su trabajo está siendo reconocido a nivel internacional y que tiene la oportunidad de trabajar con una de las mejores marcas de lencería.

¡GRACIAS DIOS, en serio aún no me lo puedo creer! Llegó primero a Estados Unidos mi imagen que yo (no tengo visa) jaja solo quiero agradecerles por estar siempre conmigo en todo, porque me ayudan a cumplir mis sueños