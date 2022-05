Luciano D'Alessandro y María Alejandra Requena enternecieron con sus palabras de matrimonio

Luciano D’Alessandro y María Alejandra Requena unieron sus vidas en el altar el pasado 14 de mayo, una celebración que se dio en las playas de Cartagena, un matrimonio que fue manejado y organizado con total reserva por parte de los novios, quienes en repetidas ocasiones expresaron en sus redes sociales que no querían que ningún medio asistiera, por lo que querían que fuera un evento privado al que solo asistirían familiares y amigos cercanos.

Luciano se había comprometido con la periodista a inicios del 2022, noticia que fue compartido por él en sus redes sociales, pero algo que caracteriza al reconocido actor es que es bastante reservado con su vida privada, por lo que durante estos meses no dio muchos detalles de lo que sería este gran paso en su vida personal.

Luciano y María Alejandra tuvieron la boda soñada, pues a través de un video compartido en sus cuentas oficiales de Instagram mostraron parte del mejor día de sus vidas en el que decidieron unir sus vidas ante los ojos de Dios, en el conmovedor video se ve cuando el actor y la periodista entraron al lugar de la mano de su mamá en el caso de Luciano y de su papá e hijo mayor en el caso de María Alejandra.

Asimismo en el video se cuando expresaron los votos, se entragaron los anillos y se dieron el beso que consolido su matrimonio.

Uno de los momentos más especiales de la boda fue el del discurso de cada uno de ellos conocidos como los votos matrimoniales, pues la periodista tenía preparado un emotivo discurso el cual escribió en una hoja, en donde decidió dedicarle unas palabras cargadas de amor y agradecimiento, donde mencionó que sus hijos la motivaron a dar este gran paso en su vida.

Antes de salir del hotel, me di cuenta que yo había pedido por Luciano a Dios y al universo, es un hombre bueno, caballero, detallista, atractivo, me cuida, le va bien económicamente, respeta mis espacios, somos felices, sonrío a ver sus mensajes, me hace sentir bien, me hace sentir querida y segura, me encanta cuando me abraza y me besa, le gusta la playa como a mí, y aunque seamos diferentes y tendremos momentos malos, prometo estar siempre ahí, para cuidarte, amarte y respetarte toda la vida.