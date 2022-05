Así fue el segundo vestido que Paola Jara usó en su boda

En la jornada de este sábado 14 de mayo, la pareja de cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara consagraron su amor ante los ojos de Dios, tras casi un año de haber oficializado su compromiso. Aunque de comienzo, todo fue un misterio, bastó con que iniciara el evento, para que las imágenes y clips sobre lo que fue su ceremonia y festejo comenzaran a filtrarse.

Horas después, fue la propia interprete de "Mala Mujer" quien aprovechó sus historias de Instagram para presumir lo feliz que la estaba pasando en su noche de bodas, donde sorprendió no solo con los artistas e invitados de lujo, sino con el segundo look y diseño que vistió para su fiesta.

Se trata de un segundo vestido en tono blanco y señido a su silueta, con un escote profundo en sus pechos y espalda. Entre los detalles que más llamaron la atención de este modelo estuvieron las hombreras, formadas de elegantes collares en perlas. Todo esto, acompañado con un look mucho más casual: una coleta y sus característicos flequillos en ondas en su rostro.

Bastaron minutos para que los elogios, incluso de sus críticos se hicieran presentes, resaltando la belleza y ternura que emanaba la antioqueña en su matrimonio. Otros aprovecharon para expresar su sorpresa por lo que estaba logrando este amor, por el que poco apostaban.

"Todo hay que decirlo, esta mujer se ve hermosa", "muy bella", "no me cae muy bien pero se ve divina", "ay ya superen lo de Sandra, se separaron, Sandra está feliz con otro hombre que la valora y cada quien está rehaciendo su vida, si lo superaron ellos por qué no ustedes?", "Poco apostaba por esta pareja y aquí están callando bocas", "y a fin de cuentas triunfó el amor, muchas bendiciones" y "se merecen lo mejor", fueron algunos de los comentarios.

Más detalles de su boda

Recordemos que incialmente, la pareja había confesado en una entrevista lo que soñaban para su boda: primero que fuera frente al mar y por parte de Jessi Uribe, que pudiera hacer una entrada a lo Vicente Fernández, con un sombrero, montado en un caballo y vestido de mariachi, sin embargo, sus planes iniciales dieron un giro.

Recordemos que Fue Paola Jara quien hizo una majestuosa entrada cantando una emblemática canción de Shakira, robándose aplausos por su acto. Además, decidieron casarse en Envigado, antioquia y no frente al mar como lo soñó en principio.

