Lina Tejeiro sorprendió al realizar varias perforaciones en sus orejas

La actriz colombiana Lina Tejeiro no solo se ha caracterizado por ser excelente en su trabajo o por su sensualidad, sino también por sus locuras y espontaneidad al momento de compartir con sus amigos y seguidores a través de las redes sociales.

En esta ocasión la joven modelo publicó a través de sus historias de Instagram una decisión que sorprendió a sus seguidores, pues se trataba de un cambio estético en sus orejas.

La actriz contó que luego de reunirse con su amiga y también colega Laura de León, con quien participo en La Ley del Corazón de Canal RCN, se antojó de las perforaciones en sus orejas, por lo que al día siguiente tomó la decisión de realizarse diversos aretes en ambas.

“Estaba antojada de hacerme las perforaciones y me las había hecho ya con agujas hace como ocho meses y ayer me encontré con Laura de León y le vi las orejas y me antojé demasiado (…) miren todos los que me hice, me hice demasiados”.