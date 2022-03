"Despampanante" le dicen a Lina Tejeiro por sus recientes fotos

La actriz llanera Lina Tejeiro se robó los suspiros de sus millones de internautas con su más reciente post, donde posó de espaldas y finalmente de frente, resaltando la sensualidad de su mirada y el sensual outfit que vestía.

Se trata de un pequeño crop top con tiras cruzadas ene l abdomen, que dejaron en evidencia el cuerpazo que ha logrado con su disciplina para entrenar.

Bastaron tan solo unas horas para que su carrete superara los 326 mil me gusta y acumulara miles de comentarios, que en su mayoría, elogiaban la belleza, personalidad y sensualidad que tiene.

"Hermosaaaa", "Bellísima!!!!!!!!!!", "Cosotaaaaaaaa", "Que color de cabello usas? me encanta tu color. Dime cual es yo lo quierooo", "Si las miradas hablaran", "nadie como tú", "mamasota" y "Eres muy hermosa y preciosa, Dios te bendiga", fueron algunos de los comentarios.

Otros, también aprovecharon sus fotos, para recodarle que no debería estarse involucrando en escándalos y menos con persona polémicas. "Usted es tan perfecta, no pierda el tiempo parándole bolas a una GUISA", "Lina siempre has brillado sin necesidad de polémicas, no lo hagas ahora" y "Tu eres hermosa y talentosa, no te iguales con gente que busca solo tu fama".

