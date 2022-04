Lina Tejeiro y el divertido video sobre ser ñera que le bajó Instagram

La actriz Lina Tejeiro divirtió a miles de sus fanáticos tras protagonizar un gracioso video de lipsync, con los que tanto suele cautivar a sus admiradores.

Te puede interesar: Lina Tejeiro y su reacción al escuchar inesperadamente canción de Andy Rivera

A través de varias de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, la joven compartió la grabación haciendo referencia a cómo responde cuando le dicen “ñera”.

“Y puedo ser ñera, pero no de cualquiera ¿ok? Bum gono*** y les saco la nava***, ¡uy, se me enredó la lengua! Y le meto su puñala** por loco, por p***, grosero jajaja”, dice en el video.

Si bien se llevó miles de “me gusta” y comentarios al respecto, la plataforma de Instagram le bajó el Reel.

“Me borraron el Reel de la ñera porque creo que mucha gente lo denunció y me lo borraron, me da miedo volverlo a subir y que me lo vuelva a bajar”, confesó por medio de sus historias en la red social.

Posteriormente detalló que tras apelar se lo habían vuelto a publicar, pero este no duró mucho tiempo y lo volvieron a quitar.

“Dije que era un error, que no había nada malo en mi video y me lo volvieron a publicar, así que por favor no lo reporten, no sean así”, agregó antes de que por segunda vez se lo bajaran.

Debido a esto, destacó que incluso le cerraron la sesión de celular, por lo que, prefirió no seguir insistiendo.

Sin embargo, en la plataforma de TikTok sí quedó y con pocas horas de compartido ya lleva más de dos millones de reproducciones.

No dejes de leer: Así respondió mamá de Lina Tejeiro sobre si la actriz volvió con Andy Rivera

“¡Qué talento!”, Lina Tejeiro enamora con su talento actoral en las redes

Lina Tejeiro y la divertida reflexión que envió a sus seguidores