La respuesta de Lina Tejeiro a quien la criticó por ilusionarse tan fácil

En los últimos días el nombre de Lina Tejeiro se apoderó de los titulares nacionale sy tendencias digitales, al conocerse que había sido llevada de urgencias a la clínica, por motivos para el comienzo desconocidos. Eso, despertó la preocupación de sus amigos, colegas, familiares y millones de seguidores, que no querían perderse detalles de su proceso médico y estado de salud.

Quien tampoco quiso dejar sola a la llanera en su estancia en la clínica, fue el propio Juan Duque, quien viajó desde Medellín para acompañarla, alegrarle la jornada y consentirla, según lo reveló Lina en sus redes personales.

"Viajó para llegarme de sorpresa a la clínica y mimarme todo el día", fueron las palabras que Lina citó en su Tuit, desatando posturas divididas entre sus seguidores.

Como muestra de ello está una internauta que no le dio mucha validez a sus emociones y le recordó que para una personas que seguramente factura importantes sumas de dinero no es mayor esfuerzo comprar un tiquete aéreo para venir a verla, por lo que ella consideraba que no era sano que se dejara ilusionar tan fácil con detalles, que para la otra persona no tienen mucho esfuerzo, según ella.

Lina Tejeiro defendió sus sentimientos por Juan Duque tras críticas

Fueron estas palabras las que Lina no dejó pasar por alto y con un contundente mensaje quiso dejarle claro a esta usuaria y todos los que se atreven a criticarla, que para ella es muy valioso cualquier detalles por insignificante que sea, sobre todo, cuando ella sabe que si tiene un gran esfuerzo de por medio, como dejar de lado sus compromisos laborales y personales, por acompañarla en un momento complicado para ella.

"Sorry mi capacidad de asombro no me la quita nadie, sobre todo si nunca había hecho esto por mí y más aún cuando las ocupaciones son muchas y se vive en otra ciudad. Así que SÍ me sorprende y lo valoro muchísimo", respondió Lina.

Con esto, desató nuevamente la reacción de los internautas, pero esta vez, con la balanza a su favor, ya que muchos exteriorizaron su alegría por verla recuperada y sobre todo feliz, con un hombre que no tiene reparo en acompañarla y presumirla públicamente, como ella lo merece. Además, le recordaron que si desata críticas, es precisamente porque está haciendo las cosas bien y porque la felicidad de unos, es el sufrimiento de otros.