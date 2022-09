La picante propuesta de Lina Tejeiro a Juan Duque en el hospital

La actriz llanera Lina Tejeiro se convirtió en tendencia en las últimas horas, tras preocupar a sus millones de seguidores al enterarse que estaba pasando dolores en el hospital. Recordemos que fue su progenitora Vibiana Tejeiro quien publicó la historia donde su hija se quejaba en la camilla del hospital.

Por suerte, fue cuestión de horas para que la también creadora de contenido diera un parte de tranquilidad para sus fans, explicando que era lo que tenía y mostrando como progresivamente se iba recuperando.

“Resulta que es que, yo sufro de reflujo urinario, o sea se me devuelve el chichí y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita, entonces me vine para la clínica y me están estabilizando porque tenía todos los síntomas para otra pielonefritis porque siempre me da eso, entonces estoy esperando el resultado del urocultivo para saber cuál es el paso a seguir”, reveló la actriz.