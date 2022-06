Lina Tejeiro recordó a su mejor amigo Mauricio Leal

Lina Tejeiro ha estado muy activa en su canal de YouTube. Por medio de varias entrevistas que han sido dirigidas o conducidas por su representante Claudia Serrato, ha contado detalles poco conocidos de su vida personal. Esto lo hace con la finalidad de acercarse a sus seguidores. Su canal ya acumula más de cien mil suscriptores y millones de reproducciones.

Hace pocos días público un video en el que recuerda a su querido Mauricio Leal. Por medio de una entrevista, lo describe como un ángel que llegó a la tierra para cuidarla y aconsejarla.

Él me enseñó que a la gente buena no siempre le pasan cosas buenas, me enseñó que en la vida siempre vale ser un buen ser humano, tener un corazón noble, ser generoso, amoroso, pero también nos mostró que el enemigo lo podemos tener durmiendo al lado