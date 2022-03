Lina Tejeiro habría enviado nueva indirecta a Yina y esta respondió

La actriz llanera Lina Tejeiro y Yina Calderón acabar de cazar una pelea que parece no tener fin, tras las constantes indirectas que van y vienen entre ellas.

Recordemos que estas surgieron luego que Calderón opinara negativamente sobre los resultados estéticos de La Jesuu, situación que la caleña respondió y que Lina Tejeiro apoyó, asegurando que "la otra vino por pelucas y salió trasquilada".

Ante esto, Yina le pidió ue nbo se metiera en lo que no le importaba, ya que esa era una situación entre la caleña y ella. Ante esto, la llanera habría respondido con nueva indirecta, donde se burló ampliamente, asegurando que a un reconocido circo colombiano, se le había volado un payaso.

Creo que a los gasca se les escapó un payaso del circo ajajajajaja...el chiste se cuenta solo, oigan no les puedo contar el chiste del que me estoy riendo, porque no soy buena pa' contar chistes y ya pasó, expresó Lina.

Tras esto, Yina reaccionó hace pocos minutos con notable molestia y refiriéndose incluso a aspectos personales de la también tiktoker.

Sea o no sea para mí, estoy segura que sí lo es, yo no tengo ningun problema donbde llegara a ser payaso de circo, es más, cuando yo salí de protagonistas le pedí trabajo a Raúl Gasca, admiro y trabajo el circo, admiro y respeto a los payasos, yo prefieron ser una payasa de circo y no una payasa que anda detrás del exnovio, cuando el no le para bolas y escasamente la busca por ratos para ....tampoco cuento el chiste, respondió Yina.