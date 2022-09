Lina Tejeiro fue hospitalizada y preocupa a sus seguidores

Gran preocupación hay entre los internautas y los fieles seguidores de Lina Tejeiro luego de que la mamá de la talentosa actriz, Vibiana Tejeiro, publicara un video en su cuenta de Instagram en el que muestra a su hija en la camilla de un hospital muy afectada, aunque sin explicar exactamente qué le sucedió a la llanera.

Estas imágenes generaron angustia entre los internautas que comenzaron a preguntarse por la razón por la que Lina estaba hospitalizada y su estado de salud, sin embargo, Vibiana compartió varias historias más adelante en donde se ve a Lina en camilla, pero mejor de salud.

Lina Tejeiro revela que fue hospitalizada

Minutos después, fue Lina Tejeiro la que, utilizando un gracioso filtro, apareció en las redes sociales y agradeció a las personas que le han enviado mensajes preguntando por lo que había sucedido y manifestando estar preocupados por ella, luego Lina reveló que ella está hospitalizada, desde la noche del martes, debido a un fuerte dolor de espalda que tenía y que se le pasó para adelante, más exactamente a la vejiga, más adelante reveló que ella padece de reflujo urinario, algo que le genera infección urinaria y también podría producirle pielonefritis.

“Resulta que es que, yo sufro de reflujo urinario, o sea se me devuelve el chichí y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita, entonces me vine para la clínica y me están estabilizando porque tenía todos los síntomas para otra pielonefritis porque siempre me da eso, entonces estoy esperando el resultado del urocultivo para saber cuál es el paso a seguir”, reveló la actriz.

La talentosa actriz aclara que su infección no es por tener relaciones sexuales

Lina Tejeiro aseguró que se encuentra bien pues ya el dolor está controlado y también más adelante le respondió a los internautas que afirmaron que su infección urinaria quizás fue causada por tener relaciones sexuales sin protección, a lo que ella respondió que no, debido a que hace días no las tiene, les pidió que no supongan información que no es y explicó que desde muy pequeña ella sufre de los riñones por aguantarse las ganas de orinar.