Lina Tejeiro reveló quién es su amor platónico

La actriz colombiana Lina Tejeiro recientemente sorprendió a sus seguidores al revelar quién es su nuevo amor platónico, pues para quienes siguen a la joven desde hace varios años sabrán que este antes era el actor estadounidense Ryan Reynolds.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la hermosa mujer decidió realizar nuevamente una dinámica de preguntas por medio de la herramienta que ofrece esta red social para charlar un poco con sus seguidores sobre diferentes temas de su interés.

Una de las preguntas que recibió la actriz estuvo relacionada a esos amores platónicos que todos hemos tenido alguna vez, y aunque algunos pensaron que respondería lo de siempre, la actriz sorprendió al nombrar a otro hombre del mismo gremio.

Se trata de Johnny Depp, quien actualmente se encuentra en una batalla legal por difamación contra Amber Heard, luego de que The Washington Post publicara un artículo de opinión que Heard escribió en 2018, en el que, sin mencionar al actor, manifestó haber sido víctima de violencia doméstica en 2016.

Antes de nombrarlo directamente, la actriz aclaró que tiempo atrás su amor platónico era Reynolds, pero que de un tiempo para acá Johnny Depp le había comenzado a parecer un hombre bastante interesante.

“Vean, a mí físicamente me fascina Ryan Reynolds y a parte como de los que me gustaban, pero ya no. Ya ese amor se transformó, ya no lo veo tan guapo. Ahora de un tiempo para acá Johnny Depp. Marica, es como… (suspiro)”, expresó la actriz.

Otras de las preguntas que la actriz contestó estuvieron relacionadas a su vida personal como, por ejemplo, cuánto pesaba actualmente, si volvería o ha vuelto con un ex, la cual claramente se refería a su anterior relación con el cantante de música urbana Andy Rivera.

Y es que, cuando de exparejas se trata y aunque la hermosa actriz tuvo una relación con un empresario importante hace algún tiempo, sus seguidores siempre traen a colación su relación de muchos años con el artista.

La actriz también reveló que ella hace parte de ese molesto grupo de personas que se demoran muchísimo tiempo en contestar por medio de WhatsApp: “Sí, sí, estoy trabajando mucho en eso. En contestar más rápido, pero lo que pasa es que se me acumulan los mensajes y como que va llegando otro y se baja, se baja y bueno, me demoro en contestar y si no tengo tu numero guardado es casi imposible que conteste”.

