¿Amistad o complot? Liceth Córdoba y Laura Jaramillo vacacionaron juntas

Para nadie es un secreto que la bella barranquillera Andrea Valdiri, tiene una fuerte enemistad con la menor de las hermanas Jaramillo: Laura Jaramillo, por presuntamente haberse metido en su relación, con el papá de su hijo, el futbolista Michael Ortega, quien hoy en día hace parte de la nómina de primera división del Deportivo Cali.

Sin embargo, las enemistades con mujeres del medio para la bailarina no quedaron ahí, ya que su más reciente y sonado caso de discordía se dio con la actual esposa de su expareja, Lowe León, quien ha tratado de defender a toda costa, el buen nombre de su compañero sentimental.

Se trata de la abogada Liceth Córdoba, quien mediante sus redes personales, ha dejado claro el mal concepto que tiene de Valdiri y hasta se ha atrevido a hacer presunciones, que no dejan muy bien parada a la mujer, como la supuesta infidelidad que había cometido con su actual Felipe Saruma, cuando todavía sostenía un noviazgo con el cantante.

¿Se juntaron las enemigas de Andrea Valdiri?

Es por esta situación, que en las últimas horas revolucionaron las plataformas digitales tras conocerse el sopresivo encuentro y amistad entre Laura Jaramillo y Liceth Córdoba, quienes no solo se fotografiaron y filmaron juntas, sino que viajaron para disfrutar de lo que parecían unas vacaciones familiares, junto a sus pequeños.

Dentro de los contenidos juntas, las socialities dejaron ver su fraternal relación, donde estuvieron según sus palabras, incluso al punto de embriagarse mientras adelantaban cuaderno sobre diversos temas.

Desde luego, fue cuestión de minutos para que internautas y diversas páginas de entretenimiento nacional se percataran del encuentro y lo hicieran viral en sus plataformas, desatando rápidamente múltiples reacciones por parte de los fanáticos. Vale aclarar que en su mayoría, en contra de las mujeres, que según fans, solo se estaban acercando para intentar hacer algo en contra de Andrea.

"Esto me recuerda el colegio", "jajaajjajaajjaa buscando alianzas", "Un junte para la historia", "La pastora ya no sabe ni qué hacer. Cada día cae más bajo, allá la otra si se deja utilizar en un ciclo que según ella ya cerró", "A rajar de esa otra", "Y eso que viven en paz ,han perdonado y han sanado, ¿Que tal si no ?" y "Uyyy tenía un concepto totalmente diferente de Laura pensé que era más neutra y razonable, acaba de decepcionarme prestándose pra la payasada", fueron algunos de los comentarios.

