Laura Tobón y Amparo Grisales sorprenden al estilo de La Casa del Dragón

Luego del éxito que logró Juego de Tronos ya está disponible su precuela "La casa del dragón", la cual, al parecer, ha dejado atrás los sinsabores de la criticada última temporada de su predecesora pues los comentarios por parte de los internautas han sido, en su mayoría, positivos.

Y aunque su lanzamiento fue todo un éxito a nivel mundial, las miradas de los colombianos hoy se centran en las presentadoras Amparo Grisales y Laura Tobón, pues ambas mujeres protagonizaron uno de los contenidos promocionales de la serie de HBO Max.

Al estilo de Westeros, las hermosas mujeres dejaron ver su lado más sensual e intrigante, pues ambas lucieron trajes acordes a la época.

Según se puede ver en el audiovisual, tanto Laura como Amparo se encuentran en una gran sala decorada como los castillos de la serie para enviar un mensaje a todos los seguidores de este universo.

“¿Alguna vez escucharon el rugido de un dragón de cerca? Llega una nueva serie que no se pueden perder, si quieren saber algo más sobre mi pasado. En cada nuevo episodio conocerán mis grandes secretos. ¿Mi edad? ¿Qué te pasa? Por supuesto que no”, se escucha decir a la diva colombiana, quien aseguró en entrevista ser una gran fan de la franquicia.

“Pero sí, la historia familiar que me ha acompañado durante siglos. Si me hubiesen visto en esa época no me habrían reconocido. Lo que nunca cambió fue mi amor por los animales… con la gente es diferente, si tan solo supieran por todo lo que he pasado, guerras, conflictos de poder, disputas familiares. Que sigan hablando, a mí ese fuego no me quema”, continúa diciendo.

¿DE QUÉ TRATA ‘LA CASA DEL DRAGÓN’?

Ambientada años antes en el mismo universo de los libros de fantasía de George R.R. Martin "La casa del dragón" muestra los días de gloria de los antepasados de los populares personajes de "Juego de tronos", como Daenerys Targaryen.

En "La casa del dragón", Paddy Considine interpreta al bondadoso rey Viserys, mientras que Matt Smith se pone en la piel de su ambicioso hermano, el príncipe Daemon. Milly Alcock y Emma D'Arcy encarnan versiones jóvenes y mayores de la única hija del rey, la princesa Rhaenyra, y la línea temporal de la serie abarca al menos una década.

Olivia Cooke, que interpreta un papel clave como Alicent Hightower, la mejor amiga de Rhaenyra, dijo que daba "miedo" pensar en cómo se había recibido el final de la serie original, o cómo podría afectar a su sucesora.

No dejes de leer: Netflix cancela la serie de Resident Evil de forma repentina