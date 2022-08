Netflix cancela la serie de Resident Evil de forma repentina

La popular plataforma de Streaming estrenó el pasado mes de julio la serie de acción real de Resident Evil, una de las más grandes apuestas del 2022. Sin embargo, esta al parecer no dio los resultados esperados por lo que decidieron no renovarla para una segunda temporada y dejarla sin final, según medios internacionales.

Según informaron, la razón por la que la renovación de una segunda temporada no sería posible debido a que el interés en los usuarios se fue perdiendo con el tiempo a tal punto de desaparecer rápidamente del top 10.

Además de esto, una vez lanzada al público, la serie fue duramente criticada por los internautas quienes manifestaron su descontento por medio de las redes sociales. Y es que, para algunos espectadores, esta nueva adaptación a manos de Netflix no era fiel a los videojuegos, empezando por el cast escogido, pues recordemos que el actor Lance Reddick fue duramente criticado por dar vida al icónico personaje de la saga Albert Wesker.

Si bien Resident Evil no continuará en el catálogo con una nueva entrega, los usuarios podrán seguir disfrutando de grandes éxitos del género como Stranger Things, Arcane, The Witcher, The Umbrella Academy, Shadow and Bone, Vikings: Valhalla, Sweet Tooth, Black Mirror y el recién llegado, The Sandman.

Recordemos que la serie de acción real fue la segunda incursión de Nerflix en el universo de Resident Evil, a que la primera de ellas fue la serie animada Resident Evil: Infinite Darkness, protagonizada por los actores de doblaje de videojuegos Nick Apostolides y Stephanie Panisello, la cual sí obtuvo grandes críticas positivas por parte de su audiencia.

Sin embargo, Netflix aún no se ha pronunciado al respecto para desmentir y confirmar esta información.

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS

“Nos quedamos sin la serie de Resident Evil al más puro estilo de The Asylum. Descanse en paz ese gran Albert "Blade" Wesker”.

“Bueno, confirmamos qué resident evil jamás tendrá una adaptación live action decente XD, espero algún día lo tenga. Y adiós al Wesker Blade XD”.

“Listo, ahora solo queda esperar a que otra igual o peor de mala salga porque Resident Evil está condenado a tener malas adaptaciones por gente que ni le importa el material original”.

“Qué bueno que ni comencé la serie de resident evil de netflix porque igual y ya la cancelaron”.

“#ResidentEvil acaba de ser cancelada tras una sola temporada, no le fue bien ni con la crítica ni con los fans, esperemos algún día llegue una adaptación digna de esta gran saga”.

