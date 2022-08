¿Quién está detrás de la princesa Targaryen en ‘House of the Dragon’?

Milly Alcock, hará parte del gran elenco de la serie del momento ‘House of the Dragon’, que, además, se conoce como una de las grandes producciones de George Martín. Cabe resaltar que esta es una precuela de la famosa serie de ‘Game of Thrones’, la cual se ganó la admiración de todos sus fanáticos durante 10 años.

A sus 22 años, esta joven se ha ganado un espacio dentro de la gran industria del Cine. Alock, ha participado en producciones como ‘Wonderland’ en 2014 y en la serie de ‘Janet King’, además, la australiana ha participado en diversos comerciales europeos, como: ‘The Gloaming de Start’ y ‘KFC’.

Cabe reconocer que la actriz llegó a la pantalla grande de Hollywood luego de trabajar fuertemente en un restaurante y dejar sus estudios para enfocarse en la industria del cine y el entretenimiento a nivel internacional. Recordemos que a pesar de su corta carrera esta es su producción más grande e importante.

Te puede interesar: Salen a la luz fotos de Gerard Piqué con su novia Clara asistiendo a una boda

¿Quién es Rhaenyra Targaryen?

Milly Alcok interpretará a la hija del Rey Viserys I Tagaryen y Aemma Arryn (la familia más poderosa de la dinastía de Westeros), y que además es la destacada jinete de dragones.

Por su parte, ‘House of my Dragon’ es una producción basada en el libro ‘Fuego y sangre’ escrita por George Martín (escritor y guionista estadounidense apasionado por la literatura de fantasía y el género de la ficción).

Cabe reconocer, que esta reciente novela viene recargada de un gran poder femenino, gracias a la participación de exponentes como Rhaenyra Targaryen, quien interpretará un papel fundamental dentro de esta precuela de HBO, pues, su rebeldía y auténtico carácter harán relucir el empoderamiento de las mujeres en la época Medieval.

Cabe destacar que el heroico personaje de Targaryen, se distingue por siempre lucir una gran cabellera blanca que le llega a la altura de la cintura, y sin dejar atrás las extravagantes vestimentas medievales este personaje se categoriza como, quizá, el más destacado en la reciente serie de HBO ‘House of the Dragon’.

Te puede gustar: La actriz española no se aguantó y reveló cómo disfruta de la nueva canción de la paisa.