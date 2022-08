Laura Londoño enternece al mostrar su pequeña instructora de yoga

La reconocida actriz Laura Londoño enamora constantemente a sus casi 2.6 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram con tierno contenido, donde sus dos pequeñas hijas, Allegra y Mikaela, son las protagonistas.

Recientemente, la guapísima artista resolvió una de las dudas de sus fanáticos sobre la rápida recuperación de su figura tras pocos meses de haber dado a luz a su segunda hija. Laura negó que se hubiera sometido a una liposucción y aseguró que todo se debe a una alimentación sana, su genética y ejercicio.

Londoño aprovechó para enviar un contundente mensaje a los internautas sobre lo impresionante que es el cuerpo humano y los mitos que aún existen alrededor de los embarazos y la maternidad

Sobre lo anterior, Laura ha compartido algunas fotografías y videos en las que se evidencia que trabajar, hacer ejercicio, entre otras cosas, son posibles aún teniendo a dos pequeñas hijas. Mikaela ha acompañado a su mamá a algunas grabaciones y, por supuesto, se ha llevado toda la atención.

Mientras que Allegra, al parecer, disfruta dirigiendo las prácticas de yoga de sus papás, según quedó registrado en una de las últimas publicaciones de la actriz.

La pequeña Allegra, quien muy pronto celebrará sus tres años de edad, estuvo muy atenta a que sus Laura y su papá, el empresario Santiago Mora, siguieran las indicaciones de la instructora y tuvieran la postura correcta para cada ejercicio.

Es evidente en el video que Laura disfrutó de la ayuda de Allegra. Los seguidores de la artista también se divirtieron, pues enviaron miles de likes y comentarios amorosos para la familia de la artista.

“Muero lentamente por Alegra! Me lo repetí”, “Allela corrigiendo es todo lo que está bien jaja”, “que tierna”, “hermosa familia”, “Yo me meo con Allegra q divertida es jjijij”, “Que graciosa por Dios, para comérsela, que linda”, “A no, pero con ayuda es trampaaa. Ella ayuda a mejorar las posturas”, fueron los mensajes de los seguidores en el post de Laura Londoño.