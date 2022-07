Laura Londoño mostró su proceso en camerino junto a su hija Mikaela

La actriz Laura Londoño reveló a sus miles de fanáticos lo complejo que es trabajar y cuidar a su hija Mikaela al tiempo, pero lo gratificante que es.

Te puede interesar: Laura Londoño vuelve a cautivar con sus pasos de baile

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, compartió un video en el que se mostró en el camerino mientras la arreglaban para su próximo personaje.

En la grabación se mostró en medio del proceso de maquillaje y peinado, revelando que todo el tiempo tenía cargada a su bebé, bien sea arrullándola, dándole de comer o durmiéndola.

Laura Londoño mostró cómo es su proceso en camerino con su hija

“Según este reel entre mi despertar y sentarme en maquillaje, NO PASA NADA... La realidad es que pasan mil cosas, hacemos mil tareas para LOGRAR llegar al trabajo porque cuando uno quiere, aprende a hacer magia para hacerlo. Tampoco me despierto así de arreglada, no crean. Las apariencias engañan”, escribió la bogotana en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde la llenaron de halagos y coincidieron con ella.

“Lindaaaaa", "qué divina, así somos las mujeres que le ponemos todo y cada día se convierte en una aventura nuestra vida, con los hijos, el trabajo, las ocupaciones, el amor, nuestras relaciones.. en síntesis.. somos pulpos que todo, todo lo podemos... nada mejor descripto!!! Genia !!!! Besitos", "y así somos las aguerrida de la vida…hijos, familia, trabajo y demás "yerbas" hacemos que las horas nos alcancen... Éxitos Laura..!!! Te quiero mucho", "cómo crece esa bebita! Lindas las dos! Muchas estamos como tú, pero sin que nos maquillen jajajajaj..Un no parar! Besos mil", "lindas", "tan real, auténtica y por supuesto bella, no cambies Lau", "preciosas!!!!! Muero de amor. Las quiero mucho", "maravillosa", "qué lindaaa! Estoy enamorada con café con aroma de mujer no la puedo dejar de ver", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, se desconoce el papel que está realizando, pero sigue entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales sobre su trabajo y su vida personal con sus dos pequeñas Mikaela y Allegra, y su esposo Santiago Mora.

Además, con su exitoso personaje en la producción de Nuestra Tele “Café, con Aroma de Mujer”, que protagonizó junto al cubano William Levy.

No dejes de leer: Laura Londoño deja tierna foto alimentando a su bebé