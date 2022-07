Laura Londoño dedicó un reflexivo mensaje sobre la belleza

La actriz Laura Londoño compartió un reflexivo mensaje sobre el concepto de la belleza desde su camerino.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, compartió una fotografía en la que se mostró probándose ropa para grabar en su nuevo proyecto.

Posando frente al espejo con un atractivo crop-top y muy sonriente, se llevó todas las miradas de sus admiradores.

Con dicha imagen aprovechó para dedicar unas emotivas palabras sobre lo mucho que siente que ha cambiado tanto por fuera como por dentro y lo mucho que le gustan esos cambios.

Laura Londoño dedica reflexivo mensaje sobre la belleza

“¿Qué es la belleza para ustedes?

No puede ser un número dictado por un metro o una fecha en un documento, es más bien una sensación, una postura frente a la vida, una esencia única que se deja sentir. Me miro por fuera y he cambiado tanto, me miro por dentro y ni se diga, pero hay una esencia que permanece y se quiere hacer sentir, me gustan los cambios en mi cuerpo, le agradezco todo lo que ha hecho por nosotros y sí, me siento sexy con más años y más peso”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde muchos se mostraron de acuerdo con ella y la llenaron de halagos.

“La belleza de una persona empieza cuando se muestra imperfecta y no tiene intención de aparentar lo que no es. Eres bella tanto por dentro como por fuera", "linda", "Y yo siempre en cada época que hemos pasado juntas te veo tan divina ! Te siento tan iluminada tan todo! Te amo mucho amiga mía y además de mamasita tan tu tan ufff tan todo", "Ahí está tu belleza, en tu esencia, tu sencillez al momento de expresarte, no tengo el placer y el honor de conocerte personalmente, pero es lo que percibo porque es lo que tu proyectas y transpiras", "Tu esencia refleja tu belleza interior e ilumina tu belleza exterior. Eres muy bella", "Belleza es nuestra propia esencia...es cierto! Te admiro Laura!!!....como persona...mujer...y actriz", "No existe un fuerza mas grande que la realización del ser maravilloso que somos.. Toma tiempo entender muchas cosas pero nunca tarde para reconocer. Gracias de verdad te admiro", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

