Laura Londoño aclaró duda sobre sus curvas tras cinco meses de posparto

La actriz Laura Londoño despejó una duda a sus millones de fanáticos sobre si había entrado al quirófano luego de su segundo embarazo de su hija Mikaela, fruto de su matrimonio con el empresario Santiago Mora Bahamón.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, la artista confesó que, en medio de sus grabaciones de un nuevo proyecto, algunas personas la vieron y se cuestionaron sobre si se había realizado la liposucción.

Cabe recordar que, hace cinco meses la paisa dio a luz a su bebé, y gracias a una alimentación, genética y ejercicio, la actriz logró recuperar su figura rápidamente.

Sin embargo, muchos han pensado que se sometió a alguna cirugía para mejorar su apariencia.

Tras estas especulaciones, Laura decidió aclarar y hablar al respecto.

“Cuando me contaron eso, primero me dio risa, después me pareció raro y después llegué a la conclusión de que claro, hay personas tienen ciertas creencias en la cabeza que moldean como toda la realidad, personas que creen por ejemplo que tener hijos es sinónimo de quedar desbaratado, que estar en embarazo es igual que estar enfermo, cosas así y lo que uno cree es lo que se manifiesta en realidad.

Entonces es por eso que dicen ‘imposible que haya tenido una bebé y después haya quedado así, flaca. Después van tienen hijo y eso les va a pasar, porque las ideas que uno tiene son súper poderosas, entonces ojo con lo que creemos. Yo en cambio creo que el cuerpo es maravilloso, es alucinante lo que es capaz de hacer, de ir y venir, quedar en embarazo, crea una vida, crece, vuelve, toma otras formas, todo es posible. Se puede trabajar, se puede ser mamá, se puede hacer de todo, podemos hacer de todo, podemos tener hijo y ser bonitas, es solo cuestión de en qué creemos, pilas con lo que creemos, está todo aquí. Dizque la lipo jajjja”, expresó.