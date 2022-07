Laura Jaramillo respondió a pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón

Una de las disputas que se reavivió en las últimas horas en las redes sociales es la que provocó el comentario de una seguidora de Andrea Valdiri en una de sus publicaciones, al comparar su nuevo peinado con el de Yina Calderón afirmando que con el cabello con las puntas arriba y con degradado negro a color crema parce “La Yina Calderón despelucada”.

Esta comparación no le gustó para nada a la bailarina barranquillera así que de inmediato ella respondió el mensaje con la frase “omitir hay niveles, hermana”.

Por supuesto la respuesta de Yina Calderón no se hizo esperar, es así que la modelo e influenciadora publicó un video en su cuenta oficial de Instagram con un contundente mensaje para Andrea Valdiri en el que sin mencionarla le recordó uno de sus escándalos más mediáticos, que ella supuestamente fue la causa del divorcio de Michael Ortega y Laura Jaramillo en el 2018, cuando Andrea se involucró sentimentalmente el futbolista provocando su divorcio.

Usando algunas palabras que usó Valdiri, la DJ aseguró que no le gustaría estar en el nivel de ella afirmando que en su nivel acabó con el matrimonio de Laura Jaramillo sin importar que Michael era casado o que ambos tuvieran hijos y que ahora que Andrea Valdiri es famosa se cree superior a ella y que prefiere no decirle más cosas por respeto a sus hijas.

“’Señora’ claro qué Sí hay niveles de niveles y el suyo es el más grande tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un C…. Si había o no hijos, si era o no casado…. Pero cómo ahora tienen plata y ‘fama’ se creen la chimba y las súper ‘señoras’ jamás quisiera estar a su nivel… y por respeto a sus hijas no le digo más!! Calladita mamita que usted sabe cómo es la cosa”, escribió Yina Calderón al hacer el post.