Ester Expósito y Nico Furtado derrocharon amor por Egipto

La actriz española Ester Expósito es considera como una las mujeres más lindas y sexys del mundo, la joven actriz, recordada por su papel de "Carla" en la serie de Netflix "Elite" ha logrado convertirse en todo ícono a nivel mundial.

Muestra de su gran auge son sus más de 29,1 millones de seguidores en Instagram, en donde a diario sorprende a sus seguidores con despampanantes fotos y videos que se roban cientos de suspiros y elogios.

Al gozar de tan amplio reconocimiento, su vida sentimental es una de las cosas que más llama la atención, aunque a lo largo de los últimos años se le ha relacionado con múltiples celebridades y hasta jugadores de fútbol, la actriz solo se le han conocido tres relaciones públicamente, una con su excolega de la famosa serie española Álvaro Rico, con el famoso actor mexicano Alejandro Speitzer y ahora con el uruguayo Nicolás Furtado.

Fue hasta finales del 2021 que la actriz española confirmó su relación con el actor uruguayo Nicolás Furtado y desde ahí se han dejado ver en una que otra ocasión juntos, pues se sabe que el actor uruguayo es bastante reservado con su vida privada.

Aunque en los últimos meses existía el rumor de que la pareja estaba atravesando una fuerte crisis en su relación, la pareja se ha encargado de desmitificar ese tipo de rumores al compartir parte de su idilio de amor en redes sociales.

Precisamente, la pareja se ha pegado una escapada por estos días a un exótico y paradisiaco lugar, Egipto, un lugar característico por sus asombrosas pirámides y por su gran variedad de sitios turísticos llenos de historia.

Precisamente, fue la actriz española la encargada de compartir unas despampanantes fotografías en las que presumía toda su belleza y también todo su idilio de amor y pasión con el actor uruguayo en una instantánea abrazados en una piscina.

Tras la revelación, la publicación ha obtenido millones de interacciones y comentarios, en los que destacan la belleza de cada uno y lo bien que se ven juntos.

El amooooooor, disfruten; no sé cuál de los dos quiero ser; te ves chulísima; eres la española más linda; eres todo lo que está bien; me dejaste sin palabras con tu belleza; el famoso quién pudiera; Egipto fue visitado por una diosa; me encantan los dos; eres encantadora; son la pareja perfecta. Fueron algunos de los comentarios más destacados.