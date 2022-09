¿Lo suplantó? Hijo de Luis Alberto Posada aclara lo sucedido

Uno de los artistas más reconocidos en Colombia dentro del género popular, es el artista Luis Alberto Posada, quien goza de una carrera artística de más de 40 años, en donde ha logrado sacar un sinfín de éxitos musicales en torno al desamor.

Sin embargo, en el último tiempo el artista se vio envuelvo en varias polémicas en torno a su vida privada, pues en diciembre de 2021 se filtró un video en el que se daba un apasionado beso con otro hombre, y posteriormente salieron a la luz algunos rumores de una posible ruptura con su pareja, la también cantante Catalina Iglesias o más conocida como Katalina Posada.

Por eso, uno de los hijos del artista, Junior Posada, quien viene sorprendiendo en el último tiempo dentro del género popular en Colombia con su talento, carisma y sencillez decidió aclarar ante las cámaras de SuperLike estas polémicas en torno a la vida de su padre y también a una en la que al parecer lo incluía a él.

Uno de los temas que generó gran controversia en torno a la vida del artista fue un apasionado beso que Luis Alberto Posada protagonizó junto a un hombre, pues en redes se había filtrado el video y los comentarios y críticas no se hicieron esperar, por eso, Junior aclara que se trató de una muestra de cariño entre su padre y su tío, pues al parecer, es una costumbre en su familia darse besos en la boca.

Otro de los temas que venían sonando entorno a la vida sentimental del artista era que se al parecer se iba a separar su esposa Katalina Posada, tras más de 15 años de relación, pues había rumores de una posible infidelidad por parte de la mujer.

Sin embargo, Junior aclara que, aunque si tuvieron una fuerte crisis matrimonial, el tema de la separación y de la infidelidad no eran ciertos, pues él aseguró que Catalina siempre ha sido leal a su padre.

No se han separado, si hay una crisis, dicen que fue por una infidelidad pero no, yo sacó la cara por la esposa de mi padre.

Junior, quien viene construyendo una carrera artística desde hace más 10 años, y que según expresó se la construyó solo, sin la ayuda de su padre, fue uno de los hijos señalados de hacerse pasar por Luis Alberto Posada en algunos conciertos en Colombia y en otros países, sin embargo, Junior aclara que no fue él quien hizo eso, sino, uno de sus hermanos, pues Luis Alberto tiene 17 hijos.

Revelando que, al parecer, su hermano sí suplantó la identidad de su padre y hasta la identidad de Junior en diferentes municipios, llegando a obtener ganancias millonarias.

Yo aclaro esto porque algunas personas pensaron que fui yo, pero no, yo llevo más de 10 años en mi carrera siendo correcto con la gente y con los empresarios. No sé qué le pasó a Jorge, porque él sabe que nada en la vida es regalado y menos robado, fueron 30 millones de pesos, pero aunque no iba a vivir con eso toda la vida, si debe una disculpa pública, porque igual se hizo pasar por mi padre y por mí.