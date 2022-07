Las fotos con las que Carlos Báez se robó todos los elogios

Carlos Báez se ha convertido en uno de los participantes favoritos de los colombianos en la temporada actual de MasterChef Celebrity, en la que ha demostrado que no se necesitaba ser un experto en gastronomía para hacer platos sorprendentes, en especial postres y tortas.

Por eso, en esta etapa final millones de televidentes están haciendo fuerza para que Carlos se corone como el cocinero número uno de esta temporada, muestra de ello, son los múltiples mensajes que el actor recibe a diario en redes sociales en los que las personas le demuestran su cariño.

Asimismo, su look y físico no ha pasado por desapercibido ante las personas, pues sus ojos claros, su pelo ondulado y su gran sonrisa se han robado cientos de suspiros.

"Cosita bien hecha" y los cientos de piropos que se robó Carlos Báez

El actor compartió un carrete de fotografías en los que la luz del sol exhibió todos sus atributos físicos, en donde sus ojos de colocar claro, su cabello castaño y poblada barba se robaron todo el protagonismo.

En las instantáneas Carlos luce un estilo de ropa urbano con una camiseta de color negro, unos jeans claros y anchos y unos tenis Nike al estilo Jordan.

Sus seguidores aprovecharon la publicación de Carlos para dejarle creativos piropos y hágalos, con los que demostraron que es uno de los jóvenes más guapos dentro de la farándula colombiana.

"Que man tan bonito; que fotos tan increíblessss; El mejor cocinero de masterchef me divierto mucho viendo el programa me pareces una excelente persona; mi oxígeno; cosa linda, cosa bien hecha; Me gustan los prohibidos; el más lindo de masterchef; me encantan sus ojos de gato". Fueron algunos de los comentarios más destacados.

