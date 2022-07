Carlos Báez reveló por qué en ocasiones sale maquillado en MasterChef Celebrity

Carlos Báez ha logrado posicionarse dentro del top cinco de los mejores cocineros de MasterChef Celebrity junto a Cristina Campuzano, Tatán Mejía, Carlos Báez, Chicho Arias y Ramiro Meneses con los cuales está compitiendo por convertirse en el mejor chef de esta temporada.

Carlos se ha destacado por su gran habilidad para la reposteria, algo que, lo ha hecho en más de una ocasión ganar diferentes pruebas y hasta el famoso pellisco en el cachete de Jorge Rausch, por eso, su estancia en esta etapa final no es casualidad, es resultado de su gran habilidad y dedicación para la cocina.

El actor quien se convirtió en uno de los favoritos de los televidentes recientemente decidió salir a agradecerles a las personas por tantos mensajes de cariño en redes sociales y también para aclararles una de las preguntas que más recibía a diario.

Carlos Báez se mostró agradecido con sus fans

El actor que se caracteriza por tener una personalidad fresca y sencilla ha logrado conquistar el corazón de millones de personas alrededor de Colombia, pues hace unos días su novia la actriz Juanita Molina confesó que cuando salían a la calle la gente le gritaba y lo aclamaba como un futbolista profesional.

Por eso, el actor decidió aprovechar sus redes sociales para salir a agradecer todo ese cariño, mensajes y apoyo recibido durante todo este tiempo y más en estas instancias finales de la competencia.

Ya estamos en la recta final de MasterChef, enserio que no me canso de decirles que gracias por el apoyo y todos esos mensajes lindos que me envían, o cuando salgo a la calle y recibo el cariño de la gente, a veces uno no alcanza a dimensionar cuánta gente lo ve, espero se hayan divertido como yo.

También aprovechó para expresar que sentía bastantes nervios en estas instancias finales de la competencia, más sin embargo, estaba a la expectativa de lo que tendría que pasar.

El motivo por el que Carlos Báez ha salido con maquillaje en MCC

El actor aprovechó también el espacio para responder a una pregunta que lo acedia en redes sociales en la que le preguntaban y hasta reclamaban por salir con maquillaje colorido sobre sus ojos, algo que él decidió aclarar sin ningún rodeo.

He recibido también otros mensajes, de gente preocupada y conflictuada porque he salido maquillado en algunos capítulos de MasterChef, que por qué me maquillo, que si me pasa algo, que eso no lo hacen los hombres...

Carlos respondió que esto era algo que había surgido porque se lo había visto a un compañero de producción del reality y le había gustado y por eso queiso replicarlo en él.

Me maquillo porque me gusta, me parece chévere, y se lo vi a un parcero de producción y yo dije ah que chimba, yo lo quiero también, no pasa nada, no nos escandalicemos por esas cosas, cada quien es libre de hacer lo que quiera desde que no le haga daño a nadie.

