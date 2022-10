La táctica de Macarena para que Tatán y Maleja la dejen dormir en su cama

Sin duda alguna las hijas de la presentadora del concurso de Canal RCN ‘Duro contra el Mundo’ Maleja Restrepo y su esposo, el motociclista profesional y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia Tatán Mejía, han logrado ganarse un espacio en las redes sociales por su carisma y espontaneidad al momento de aparecer en las historias de Instagram de sus padres.

En esta ocasión, fue Macarena, la hija menor de los creadores de contenido, quien enterneció las redes sociales al dejar en evidencia una de sus mayores tácticas para lograr convencer a sus padres de que la dejen dormir junto a ellos todas las noches.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de cuatro millones y medio de seguidores, la presentadora Maleja Restrepo compartió una serie de audiovisuales en los que aparece su hija menor.

En los videos se puede apreciar a la pequeña agarrada de una de las piernas de su padre para pedirle que la deje dormir con ellos a cambio de besos y abrazos que les dará, según ella, durante toda la noche.

“Es que mis papás no me dejan dormir con ellos, y les digo que les doy muchos abrazos y muchos besos por la noche”, manifestó la pequeña, a lo que Maleja le da una solución, el dormir en la camita que tienen ellos cerca de su cama. Sin embargo, Macarena le responde que ese lugar no le gusta.