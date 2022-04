La sorpresa familiar que recibió Andy Rivera en España

El cantante urbano Andy Rivera está en Europa haciendo varios conciertos y abriendo puertas internacionales. Y esto sin duda lo ha llenado de mucho orgullo, pues con su talento ha podido llegar a un público internacional y eso es de aplaudir.

Por eso, Andy Rivera ha decidido disfrutarse cada uno de estos días en España, donde se ha dejado ver muy feliz, asombrado por tanto cariño y sobre todo por esos fanáticos que han decidido ir a sus presentaciones, pero también buscarlo en esos lugares donde ha llegado para pasar un momento con él.

Es por eso que la más reciente historias que el cantante publicó en su cuenta de Instagram dejó a todos conmovidos, y no es para menos, pues, no solo fue con su mamá a España, sino que su padre, el también cantante Jhonny Rivera está acompañándolo en este país y disfrutando con él de todos sus logros musicales.

En varios videos mostró cómo se sintió al tener a su papá con él, a su banda, bailarines, y más, pero también dejó ver ese momento especial donde su papá se montó con él en la tarima a cantar juntos.

El artista urbano dejó ver en sus historias de su cuenta de Instagram también, el gran concierto que dio a casa llena en España, donde todos los presentes corearon sus canciones y disfrutaron de su show, que tenía de todo, música, baile, coreografías, sorpresas y más.

Y como si esto fuera poco, también dejó ver ese momento especial que vivió junto a su padre sobre la tarima, cantando el éxito musical que tienen junto a Jessi Uribe, ‘Alguien me gusta’, que sin duda se convirtió en una de las canciones más sonadas desde su lanzamiento y es de las favoritas, cuando Andy Rivera sube a cantar.

Amor de familia

Si algo ha dejado ver le cantante Andy Rivera en la mayoría de sus conceptos y contenido en redes sociales es el amor que tienen por su familia, y es que muchas veces deja ver la gran relación que tiene con su padre, con quien además comparte el amor por la música, y ese amor que evidentemente tiene por su mamá, quien siempre ha estado apoyándolo en sus acciones y decisiones.

Es por eso que Andy Rivera también siempre se roba todas las miradas y los mensajes de amor y de admiración, porque además de demostrar que es un buen hijo, resalta ese amor de padre que siente por su pequeña hija, fruto de una relación con la que ya no tiene nada estable pero que sin duda le dejó de las mejores recompensas, su hija.

En el amor, Andy Rivera no tiene quizás ese mismo motor, pues, luego de su relación con la actriz Lina Tejeiro, con la que hasta ahora no se sabe si en algún momento volverán, no se le ha visto estable con ninguna otra persona, sin embargo, muchos consideran que, por el físico y la forma de ser de Andy Rivera, solo del todo no está, ni ha estado.

