La Segura reaparece y muestra cómo quedó su cola tras intervenciones

La influenciadora ‘la Segura’ reapareció en redes sociales y lo hizo para contarles a sus millones de fanáticos cómo va su recuperación tras sus recientes intervenciones de extracción de biopolímeros, que se inyectó hace varios años en sus glúteos.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven se mostró luciendo ropa muy cómoda y antes de hablar de su proceso mostró a sus admiradores cómo quedó el tamaño de su cola.

"Me voy muy chistosita. Como pueden ver todavía tengo apósitos. La apariencia de mi c***to aplastadito es lo que menos me importa, en realidad estoy cómoda con eso en el momento, lo que más me importa en realidad es la salud. Haga de cuenta que pasó un tsunami por la vida de la Segura en todo el sentido de la palabra”, señaló.