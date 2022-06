La divertida respuesta de Ana del Castillo cuando le pidieron ser madrina

A pesar de estar un poco alejada de las polémicas, la cantante Ana del Castillo cuenta con gran acogida en redes sociales por sus particulares ocurrencias. En esta oportunidad, la intérprete expresó su opinión acerca de ser madrina de bautizo.

Todo surgió por un clip que Ana subió a su cuenta de Instagram, en donde soltó un divertido comentario sobre una particular invitación.

Al parecer, dos de sus amigos le enviaron una pequeña carta, donde le hacían el cuestionamiento de sí quería ser la madrina de bautizo de su pequeño hijo.

Es un placer para mi ser tu madrina, Maximiliano. Pero antes, quiero decirte que tu madrina no es normal. Te voy a enseñar a hablar inglés: are you for you in my heart, dijo del Castillo.