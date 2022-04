Ana del Castillo y la divertida estrategia para no perder su look

La cantante Ana del Castillo se ha caracterizado para usar sus redes y mostrar a su manera un poco de su vida, de sus conciertos y de esas ocurrencias que a sus miles de seguidores les gusta ver.

Es por eso que la más reciente publicación de la cantante vallenata dio mucho de qué hablar, sobre todo porque justamente ahora Colombia pasa por un ciclo de lluvias en gran parte del territorio y más de uno se ha puesto creativo para poder salir.

Ese es el caso de Ana del Castillo, quien publicó un video en su cuenta de Instagram donde se ve huyendo del aguacero que caía, pero con su cabello protegido por una bolsa plástica de tienda de barrio.

En el video se puede ver cómo la cantante vallenata aparece corriendo del sitio donde estaba y asegura que, aunque caiga una gran lluvia, ella protegería sobre todo y en primer lugar a su cabello y el cepillado que se acababa de hacer.

De inmediato la publicación se hizo viral, pues más de unos de sus seguidores se sintió identificado con Ana del Castillo y su acción, porque pese a la lluvia más de una ha salido a hacer cuidados en su cabello, en la piel, etc, y no piensan arruinarlo por las lluvias, que al parecer van a extenderse en todo el país.

Muchos escribieron que han hecho esa misma acción de la bolsa en el cabello más de un par de veces, pero que por nada del mundo arruinarán el look ni perderán la plata invertida en su cepillado.

Mucha originalidad

En la cuenta de Instagram de Ana del Castillo más de uno se divierte con su contenido, que es, para mucho, muy autentico y original, pero además también se deleitan con su belleza, que la deja ver de la mejor forma posible, y que hace que muchos pongan poca imaginación para verla en detalle.

Así mostró su más reciente look, en tono rojo intenso, con unas fotografías muy sugerentes y donde se podía ver además su entrenada figura, que es para muchos de envidiar, pues la cantante tiene una figura tonificada.

Y además que todos ven en ella ese talento, que muchas veces se ha visto opacado por las polémicas en las que ha estado envuelta, pero también que ha generado a causa de ciertas situaciones que generan comentarios negativos sobre ella. pero lo cierto es que su talento es demostrable y que cuando se monta en una tarima sus miles de seguidores siempre se emocionan, y cantan a todo pulmón todos sus temas.

Mientras que otros, como ya le ocurrió, se acercan a sus conciertos para pedirle matrimonio y disfrutar de sus canciones. Esto pasó, y ella lo destacó, pues no se esperaba que de forma real un fanático le llevara hasta anillo de matrimonio, y ella de la emoción no quiso dejar pasar el momento, y aunque la respuesta no fue un sí, tampoco dejó de pasar la oportunidad para aceptar el anillo y ponérselo en pleno concierto.

Además, le agradeció, no solo a esta persona, sino, además, a sus miles de seguidores que la ven desde el amor y que siempre desean lo mejor para ella. Además, a esos que la ven desde la admiración y hasta quisiera tener todo su talento y destreza en la tarima para dar shows musicales con todo su talento.

