La Liendra registró el accidente que sufrió su mamá en San Andrés.

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como La Liendra, sorprendió a toda su familia con la noticia de que tendrían unas vacaciones en San Andrés, pero desde que llegaron al lugar solo han tenido percances e inconvenientes.

El joven influenciador habría planeado este viaje desde hace varias semanas y hasta realizó una dinámica en la que su novia y su madre debían enfrentarse a varias preguntas sobre él para que la ganadora escogiera el destino de sus vacaciones.

Aunque nunca anunciaron quien había sido la ganadora del divertido reto, se supo que quien lo hizo escogió a San Andrés como el destino de sus vacaciones familiares.

Al llegar el día del viaje, La Liendra se mostró con maletas en mano en el aeropuerto y un par de horas después en la habitación de su hotel en donde se encontró con su primer inconveniente: la vista de su habitación no era la esperada.

“(Risas) ¿Cómo ven la vista que me dieron en el hotel. Más fea que un carro por debajo. Más fea que su exsuegra. Mirá la vista de mi hotel, nooo. Yo no me puedo levantar con esta mujersota a mi lado y ver este panorama, no, no, no”.