Dani Duke divirtió al revelar la importante prenda que olvidó empacar para su viaje.

La influenciadora Daniela Duque, mejor conocida en redes sociales como Dani Duke, divirtió a sus seguidores al revelar que había olvidado unas de las prendas más importantes en su apartamento, pues la joven se había mostrado horas antes apurada para lograr empacar toda su ropa y partir hacia el aeropuerto junto con su actual novio el también influenciador Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como La Liendra.

Te puede interesar: La Liendra puso a prueba a su madre y a Dani Duke con divertida dinámica

Al llegar al hotel en el que se hospedarían durante sus vacaciones y sumado a los inconvenientes que había tenido desde el momento de su llegada, Dani Duke le comunicó a su novio que había dejado en su apartamento en Medellín unas de las prendas más importantes, siendo esta su ropa interior.

En responsable de registrar el divertido momento fue precisamente La Liendra, quién grabó a la joven sentada en el suelo con varias maletas abiertas buscar en ellas las prendas de vestir.

La Liendra no dudó en burlarse tiernamente de ella al revelarle que la estaba grabando y decir “¡Mi novia está sin ropa interior! Uyyyy, solo le queda la que tiene. La tiene que lavar y ponerla detrás de la nevera”.

Este fue solo uno de los inconvenientes que la pareja tuvo apenas en el inicio de su viaje a San Andrés, pues el primero fue la habitación que les asignaron, la cual no cumplía con las expectativas visuales de los dos.

Pues la vista daba hacia un lote prácticamente abandonado al que él mismo denominó como la vista “más fea que un carro por debajo”.

“(Risas) ¿Cómo ven la vista que me dieron en el hotel. Más fea que un carro por debajo. Más fea que su exsuegra. Mirá la vista de mi hotel, nooo. Yo no me puedo levantar con esta mujersota a mi lado y ver este panorama, no, no, no”.