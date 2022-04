“Más fea que un carro por debajo”: La Liendra se quejó de la vista de su habitación de hotel

El creador de contenido e influenciador Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como La Liendra, le comentó a sus seguidores bastante emocionado que llevaría a toda su familia de paseo a San Andrés, pues desde que comenzó a ganar fama les prometió llevarlos todos los años a conocer un destino nuevo.

Te puede interesar: La Liendra se despachó contra Nicolás Arrieta

Aunque el instagramer se había mostrado con una gran actitud por lograr una vez más cumplir con su promesa, al llegar al hotel en el que se hospedarían se llevó una gran decepción a tal punto de manifestar, en tono de broma, que si no lo cambiaban de habitación los demandarían.

A través de sus historias de Instagram La Liendra quiso enseñarle a sus seguidores el por qué estaba tan asombrado y es que aunque al principio se cree que la vista es paradisiaca, por el tono en el que habla el joven, la realidad resulta ser otra.

“Liendritas, ya aterrizamos, ya llegamos, ya estamos aquí. Ya llegó toda la familia completa. Ya vieron que es un combo brutal, y les quiero compartir esta vista tan hermosa. Miren que hermosuraaa, wow”, manifiesta el creador de contenido minutos antes de enseñar la vista de su habitación.

Seguido de esto se le ve al joven con una gran carcajada, pues la vista en realidad daba hacia un lote prácticamente abandonado al que él mismo denominó como la vista “más fea que un carro por debajo”.

“(Risas) ¿Cómo ven la vista que me dieron en el hotel. Más fea que un carro por debajo. Más fea que su exsuegra. Mirá la vista de mi hotel, nooo. Yo no me puedo levantar con esta mujersota a mi lado y ver este panorama, no, no, no”.

El creador de contenido manifestó que apenas se encontró con esta vista lo primero que hizo fue quejarse con a la recepción, pues no podía creer que asignaran una habitación ese tipo de vista.

“Ya me quejé, ya dije que si no me cambian de habitación los demando. No, eso es contaminación visual, ¿Si o no? No ya, vamos a cambiarnos, vamos a ver otra”.

UNA NUEVA HABITACIÓN CON BUENA VISTA

Luego de varios minutos el influenciador apareció nuevamente en sus historias de Instagram para comentarle a sus seguidores que, aunque ya estaba en su nueva habitación aún no había visto la vista, porque quería verla junto a ellos al mismo tiempo.

“No la he visto, él ya me entró, no la he visto, voy a reaccionar a la misma vez que ustedes, ¿Listo? Ya el parcero nos abrió ahí, confiamos en usted. Listo, voy a alzar la mano con ustedes y dice: Ohhh, cambió. Sí, sí cambió nea. Es que a mi sí me tenían en el propio parqueadero”.

Mira el video completo dando clic en la siguiente imagen:

No dejes de leer: La Liendra puso a prueba a su madre y a Dani Duke con divertida dinámica