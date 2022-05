“Estamos sacando a la familia adelante”: La Liendra sobre su rol como cabeza de hogar

La Liendra, reconocido en el mundo digital por crear videos en los que el humor es el principal ingrediente, apareció recientemente en sus redes sociales para hablar un poco sobre su pasado y cómo su vida ha cambiado desde que se dedicó a la creación de contenido.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seis millones de seguidores, el influenciador habló inicialmente de cómo era su calidad de vida antes de lograr ser reconocido en las redes sociales y generar ingresos a través de ellas.

Sin embargo, una de las cosas que causó curiosidad entre los internautas fue su rol como cabeza de hogar, pues como lo ha mencionado en diversas ocasiones, La Liendra es el responsable de mantener su hogar a flote económicamente.

“Los que me están preguntando que cómo me ha ido con esto de ser el papá de la familia, bien. Me gusta mucho, a mí me agrada. También tengo buena mano, mi mamá me ayuda a criar a mis sobrinas, es la que está pendiente de ellas”, explicó el instagramer.