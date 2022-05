La Liendra se soltó en llanto tras revivir momentos de su pasado

El creador de contenido Mauricio Gómez más conocido en redes sociales como 'La Liendra' conmovió hace unas horas las plataformas digitales, tras recordar con gran emoción y nostalgia, la vida llena de escasez y pobreza que vivió él y su familia unos años atrás. Estos recuerdos, llegaron luego que Mauricio se encontrara con una antigua fotografía de su progenitora sobre la única cama que tenían.

Liendritas tengo un sentimiento tan lindo dentro de mi en este momento, pero como tan furte, me puse a ver fotos del Facebook mío viejo y me apareció esta foto de mi mamá, de ella cuando solo teníamos esa cama y ese cajón que ustedes ven ahí, recuerdo todo lo que tenía que hacer mi mamá por nosotros, a todos los hombres que se tuvo que aguantar y me entra mucho sentimiento porque logramos superar eso, porque logré tener a mi familia bien y estoy en París en este momento.