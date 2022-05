La Liendra pasó de vestir ropa prestada a comprar en exclusivas marcas

En las últimas horas el creador de contenido 'La Liendra' conmovió las redes sociales y se ganó la admiración de sus millones de seguidores tras recordar con gran emoción y nostalgia, la vida llena de escasez y pobreza que vivió él y su familia años atrás. Estos recuerdos, llegaron luego que Mauricio se encontrara con una antigua fotografía de su progenitora sobre la única cama que tenían y posteriormente, indagó en más recuerdos que lo hicieron soltarse en llanto.

Entre los más emotivos estuvo una segunda fotografía, donde recordó y relató las pintas que "estrenaba" en las fiesta decembrinas, conformadas en su mayoría por las prendas que le cedían sus amigos del barrio.

Imagínense esta foto que les voy a mostrar, esta foto fue un 31 de diciembre, todos mis parceros con estrén, uno me regalo una camisa, otro me regaló un pantalón y me puse unas chanclas, con esas chanclas andé todo el día y todo el año, osea el 31 de diciembre en chanclas, para que te imagines el nivel de pobreza, me armé el estrén por puras cosas regaladas, entonces motívese nea.