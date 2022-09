El desastre en que terminó la fiesta de cumpleaños de La Jesuu

Este martes 30 de septiembre, la creadora de contenido Valentina Ruiz mejor conocida como 'La Jesuu' festejó su nueva al sol, donde no solo sorprendió con su radical y auténtico cambio de look, sino con los multiples festejos que ha tenido por parte de sus familiares y amigos para celebrar su vida.

Como ejemplo más reciente de ello, está su ráfaga de historias, donde comenzó a documentar su festejo donde como es habitual en ella, llegó tarde. Después, mostró como varios de sus amigos más cercanos la estaban esperando en su apartamento para bailar, tomar y divertirse. Vale aclarar que allí vive hace tan solo un mes y que el escandalo que estaban haciendo, además entre semana, la tenía con susto por parte de la administración.

A medida que fueron avanzando sus historias, se evidenció el progresivo estado de alicoramiento de alicoramiento que ella iba teniendo y por ende, el nivel de fiesta iba siendo mayor. Sin embargo, este se vio interrumpido cuando a horas de la amdrugada empezaron a tocar el timbre y era nada más y nada menos que uno de sus amigos, con un agente de policía detrás, para detener la fiesta y ruido que estaban generando y del que ya se habían quejado los vecinos.

Sin embargo, esto parece no haber empañado su fiesta, ya que salieron de su vivienda para evitar más quejas y fueron a tanquear uno de los carros, pero allí, en plena estación de gasolina y con la música de los carros sonando a todo volumen, formaron la fiesta en el espacio público, de donde según La Jesuu, también los obligaron a irse.

Fue así, como terminaron en un parque del que también los obligaron a irse tiempo después y según ella, ni pudieron festejar tranquilos en un mismo lugar y al parecer ese sereno, le afecto la bilis por todo lo que había bebido.

En comienzo de la jornada de este domingo 28 de agosto, la joven se mostró con su cabello, rostro, estrías e imperfecciones al natural, con lo que desató posturas divididas en redes, pero, al final del día, impactó con un nuevo aspecto en su cabello.

Se trató de un nuevo tono rojo, con cabello largo y crespos muy naturales, el cual acompañó de un maquillaje muy profesional y un sensual vestido negro, el cual tenía un escote profundo en su zona delantera, además de varias aberturas en la zona abdominal que fascinaron aún más a los internautas.

No contenta, el propio día de su cumpleaños, sorprendió con un look arriesgado de cabello corto y rubio, donde muchos la compararon con Kim Kardashian. Además, manifestó que es el cambio más especial para ella.

“El mejor cambio de look de todos mis tiempos como la Jesuu”, confesó la joven por medio de sus historias en la red social. Este era el regalo que quería de cumpleaños, no quise nada más. Me encanta que les esté gustando tanto, más de lo que yo me imaginaba. De cumpleaños quise traerles esto:les presento la colección PIXIE disponible ahora de entrega inmediata”, agregó.