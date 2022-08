La Jesuu fascinó en redes con su nuevo cambio de look

La creadora de contenido Valentina Ruiz mejor conocida como 'La Jesuu' sorprendió a sus millones de seguidores en las últimas horas al presumir el nuevo cambio de look por el que optó, a tan solo un día de su nueva vuelta al sol.

En comienzo de la jornada de este domingo 28 de agosto, la joven se mostró con su cabello, rostro, estrías e imperfecciones al natural, con lo que desató posturas divididas en redes, pero, al final del día, impactó con un nuevo aspecto en su cabello.

Se trata de un nuevo tono rojo, con cabello largo y crespos muy naturales, el cual acompañó de un maquillaje muy profesional y un sensual vestido negro, el cual tenía un escote profundo en su zona delantera, además de varias aberturas en la zona abdominal que fascinaron aún más a los internautas.

Así reaccionaron los internautas al cambio de look

Fue cuestión de horas para que el post de la muejr se hiciera viral, desatando todo tipo de comentarios por parte de los internautas. Unos, elogiando lo bella que se ve actualmente y otros, asegurando que solo con pelucas, filtros y maquillaje logra verse bien.

"Hermosa", "esta mujer cada vez la da más", "me encanta como se te ese tono, estás Bichotaa con ese rojo", "Ariel morena, guapa", Divina prima hermana" y "no entiendo como pueden haber personas y especialmente mujeres que se jactan en criticar el físico de otras, que poco y nada les improta el qué dirán, recuerden que es ella misma quien no tiene problema en mostrarse tal cual y como es", fueron algunos de los comentarios a su favor.

Sin embargo, hubo una minoría que aprovechó para enviar comentarios no muy positivos sobre el aspecto de la caleña: "Dios mío el cambio de esa mujer con plata y pelucas", "se ve muy distinta con maquillaje y peluca, natural es otra", "ya sabemos que es armada", "mucha personalidad" y"lo que hace plata, no hay mujer fea sino pobre".